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В Україні на вулиці запускають електробуси

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Urbino Solaris - фото 1
Urbino Solaris / cgtrader

Наступного року на вулицях одного з міст України з'являться 10 електричних автобусів, які закуплять в рамках реалізації Кіотського протоколу. Загальна вартість цього проєкту дорівнює 217,66 мільйона гривень.

На електробуси, зокрема, виділять 179,2 млн грн. Тобто виходить, що один такий екологічний транспортний засіб коштує 17,9 млн грн. На покупку стандартних станцій підзарядки виділять 8,49 млн грн, а на покупку станцій швидкої підзарядки 2,74 млн грн. Першими їх запустять в Запоріжжі.

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Стандартні станції підзарядки встановлять в автопарках, а станції швидкої підзарядки на кінцевих зупинках громадського транспорту. Електробуси будуть забезпечені безперебійним "харчуванням". На жаль, джерела не називають марку електробусів, які закуплять для Запоріжжя. Можливо, це будуть польські електричні автобуси Urbino компанії Solaris. Саме їх закуплять, наприклад, для Вінниці.

В Україні на вулиці запускають електробуси - фото 349536

Нагадаємо, Україна приєдналася до Кіотського протоколу у 2004 році. Вона отримала певні квоти на рівень викидів у атмосферу шкідливих речовин. Невикористані квоти Україна продала іншим країнам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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