8-річний гонщик: поліцейські затримали малого викрадача автомобілів

Поліція німецького міста Зоест повідомила про затримання юного викрадача: восьмирічний хлопчик поїхав з дому на батьківському автомобілі, щоб проїхатися вночі місцевими автобанами.

Попри свій вчинок, хлопчик виявився вельми відповідальним. Після заїзду трасою зі швидкістю 140 кілометрів на годину він припаркував автомобіль на узбіччі, увімкнув "аварійку" і навіть виставив знак аварійної зупинки. Крім того, у дитини були непогані навички водіння: він займався картингом і, як з'ясувалося пізніше, батьки навіть навчили його управляти справжнім автомобілем.

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У результаті малолітній викрадач ні в кого не врізався і не заподіяв шкоди майну третіх осіб. На питання поліцейських про те, навіщо він викрав машину, він відповів, що "просто хотів покататися".

Схожий випадок стався в середині липня в Австралії. Четверо місцевих школярів втекли з дому і вирушили в подорож по країні на викраденому у батьків позашляховику. Компанію затримали в 1000 кілометрів від будинку.

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