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Закон про євробляхи: які штрафи починають діяти з 22 серпня і що обіцяє Зеленський
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Від сьогодні, 22 серпня 2019, поліція починає штрафувати власників нерозмитнених авто. При цьому президент Володимир Зеленський дав нову обіцянку "євробляхерам". Дізнайтеся, коли і які покарання чекають водіїв машин з іноземною реєстрацією.
Закон про євробляхи, який набуває чинності 22 серпня 2019 року, вводить нові штрафи за перевищення терміну перебування нерозмитнених автомобілів на території України та інших, пов'язаних із цим, порушень. Уже віднині поліція може зупинити машину на іноземних номерах та перевірити, чи вона вже розмитнена.
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При цьому штрафувати "євробляхерів" зможуть як патрульні поліцейські, так і "фіскали". У першому випадку машину "ловитимуть на гарячому", що передбачають зміни до закону "Про Нацполіцію", згідно з яким патрульні отримують повноваження зупиняти транспортний засіб на іноземній реєстрації з метою перевірки законності його перебування на території України. Для здійснення цих завдань "копи" отримають доступ до бази митниці і зможуть перевіряти інформацію про дату ввезення машин.
У другому випадку власники євроблях отримуватимуть штраф заочно. За порушення закону "фіскали" надсилатимуть штраф за адресою реєстрації протягом трьох днів після закінчення терміну перебування в країні. Протокол про адмінпорушення вважається врученим, навіть якщо людина відсутня за адресою. Після закінчення триденного терміну податківці повідомлять про порушення в МВС.
Наразі спільна діяльність Нацполіції та Державної фіскальної служби неврегульована. Також ще не запущена технічна база даних автомобілів на іноземній реєстрації, яка має полегшити роботу поліції.
Нові штрафи для "євроблях":
- якщо авто незаконно перебуває в країні до 3 днів – штраф 850 грн;
- повторне порушення упродовж року; перевищення терміну тимчасового ввезення в Україну транспортного засобу на строк до 10 діб – штраф 5 100 грн;
- за перевищення терміну тимчасового ввезення особистого або комерційного авто або вивезення товарів, крім особистого транспорту, – штраф 17 тисяч грн;
- затримка більше ніж на 20 днів – штраф 34 тисяч грн;
- перевищення строку тимчасового ввезення машини в країну на термін від 20 до 30 днів – штраф 85 тисяч грн;
- затримка більше ніж на 30 днів, втрата або розукомплектація (розбирання) авто – штраф 170 тисяч грн або конфіскація ТЗ.
Що пообіцяв "євробляхерам" Зеленський
Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про відтермінування дати початку застосування цих штрафів. "Остання відстрочка для "євробляхерів", як уточнили в Офісі президента, продовжить термін розмитнення автомобілів на європейських номерах до кінця 2019 року.
Водночас відповідне рішення може ухвалити лише Верховна Рада, перше засідання якої відбудеться 29 серпня. Активісти, які виступають за продовження розмитнення авто, закликають "євробляхерів" зачекати до кінця місяця та поки що відмовитись від поїздок на своїх машинах.
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