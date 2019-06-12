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В Україні хочуть перейменувати залізниці: перші деталі

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В Україні можуть змінити назву залізниць - фото 1
В Україні можуть змінити назву залізниць

В уряді запропонували змінити назву філій Укрзалізниці, які було сформовано, зважаючи на розташування російської столиці. Детальніше про нову пропозицію урядовців читайте далі.

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян під час засідання уряду запропонував змінити найменування регіональних філій української залізниці. Річ у тому, що деякі з них виникли, посилаючись на розміщення щодо Москви.

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"Маленьке прохання, під час реорганізації залізниць так само здійснити їхнє перейменування. Бо, слава Богу, окупації ми російської позбулися і треба поставити на цьому крапку, щоб у нас не було ні Південно-Західної, ні Південної там, де вони не мають бути", — зазначив Омелян.

Варто пояснити, що залізниця на Харківщині отримала назву Південна, хоча для Києва вона північно-східна, а центральна залізниця має назву Південно-Західна. Всі ці найменування базуються на розміщенню залізниць щодо столиці РФ Москви.

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Джерело: Громадське
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