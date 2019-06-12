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Суд тимчасово зупинив дію ліцензії SkyUp Airlines
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Баришівський суд Київської області ухвалою від 24 травня тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines на право перевезення пасажирів повітряним транспортом. Визначення опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень. Ліцензія припинена в рамках забезпечення позову до компанії.
Згідно з визначенням, "позивач обґрунтовує свої позовні вимоги тим, що вона відмовилася від послуг з перевезення повітряним транспортом, не наданих і відстрочених відповідачем, вважає, що дії та діяльність відповідача порушують її права на якісні послуги, обслуговування та безпеку послуг, а тому повинні бути припинені, а також необхідно зобов'язати відповідача утриматися від вчинення дій, які порушують умови ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом".
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Суд тимчасово зупинив дію ліцензії, виданої ТОВ Авіакомпанія SkyUp Airlines на підставі наказу Державної авіаційної служби України № 454 від 18 травня 2018 року. Заборонити компанії здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом суд відмовився.
Постанова підлягає негайному виконанню з дня прийняття. Подача апеляційної скарги не зупиняє його виконання. У SkyUp Airlines заявили в прес-релізі, що працюють у звичайному режимі, всі рейси виконуються за розкладом.
"З огляду на абсурдність і неправомірність дій суду, це визначення було оскаржене SkyUp Airlines в Київському апеляційному суді 5 червня 2019 року. У найближчий час визначення повинно бути переглянуте в апеляційному порядку, оскільки не має під собою ніяких законних підстав. Крім того, суд цієї інстанції не мав права виносити ухвалу щодо тимчасового зупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури України та Державіаслужба України. Неправомірність дій судді підтверджує той факт, що підставою для прийняття ним ухвали про тимчасове зупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і, відповідно, ніколи не була її клієнтом", – заявили в SkyUp Airlines.
У компанії підкреслили, що визначення ніяк не впливає на господарську діяльність компанії, а є лише наслідком недобросовісної конкуренції".
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