"В Україні гинуть люди": Шеннен Догерті обурилась через скандал на Оскарі

Акторка Шеннен Догерті, яка прославилась завдяки серіалам "Беверлі Гіллс 90210" та "Усі жінки — відьми", висловила обурення через те, як поводились знаменитості під час премії Оскар.

50-річна американська акторка Шеннен Догерті хоч і не була присутня на церемонії вручення Оскара, але не могла не прокоментувати інцидент, що трапився на сцені, пише Радіо MAXIMUM.

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У своєму профілі в інстаграмі зірка опублікувала два фото. На одному з них Вілл Сміт б'є Кріса Рока через доречний жарт у бік дружини. Другий знімок з загиблими мирними мешканцями в Україні.

"А в інших новинах... в Україні гинуть люди", – наголосила акторка. Чимало коментаторів подякували зірці Шеннен за те, що вона не залишається осторонь та не намагається перемикати увагу з реально страшних новин.

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