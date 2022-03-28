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війна

Перший конфлікт в історії Оскара: Вілл Сміт вибіг на сцену і вдарив ведучого за жарт

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Вілл Сміт вдарив ведучого Оскара - фото 1
Вілл Сміт вдарив ведучого Оскара / getty

Оскар 2022 року в Лос-Анджелесі запам'ятається, зокрема, й скандалом. Під час церемонії Вілл Сміт побив ведучого Кріса Рока за невдалий жарт про Джаду Пінкетт-Сміт – дружину кінозірки.

Так, інцидент трапився після того, як комік Кріс Рок сказав, що "з нетерпінням чекає, щоб побачити Джаду у другій частині фільму "Солдат Джейн"". Після цих слів Вілл Сміт вийшов на сцену і дав ляпас ведучому. Відео скандалу з'явилося у мережі.

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Річ у тому, що для зйомок у фільмі Рідлі Скотта Демі Мур постриглася налисо. Водночас дружина Вілла Сміта та мати двох його дітей бореться з облисінням. Кілька років тому Джада почала стрімко лисіти через аутоімунне захворювання. Через те, що вона втратила значну частину волосся, жінка змушена була постригтися налисо.

Звичайно, такий жарт не сподобався Смітові. Він піднявся на сцену і дав сильного ляпаса ведучому, повторивши кілька разів при цьому: "Не говори ім'я моєї дружини". Цей момент не показали у телетрансляції у США, але мільйони глядачів в інших країнах стали свідками першого конфлікту в історії Оскара.

Після закінчення церемонії організатори премії – Американська кіноакадемія – у своєму Twitter прокоментували інцидент на Оскарі 2022 року.

Академія не схвалює насильство у будь-якій формі. Сьогодні ми раді вшановувати переможців 94-ї церемонії вручення премії Оскар, які заслужили на цей момент визнання з боку своїх колег та любителів кіно у всьому світі, — йдеться у заяві Кіноакадемії.

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