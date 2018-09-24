В Україні анонсували будівництво першого справжнього автобану

Уряд Німеччини розглядає можливість виділення фінансування на автодорогу в Східній Україні.

"Ймовірно, це буде Маріуполь-Запоріжжя. І він стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами Європейського Союзу", – пише в Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Глава Мінінфраструктури також зазначив, що під час зустрічі з міністром економіки і енергетики Німеччини Пітером Альтмаєром сторони обговорили багато важливих аспектів подальшої співпраці.

"Звернувся до німецьких друзів з проханням розглянути можливість адресної допомоги Краматорську по відновленню і розвитку інфраструктури і потужностей цього міста", – резюмував Омелян.

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