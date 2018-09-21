Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Названо найбезпечніше місто в Україні

  • 24
Львів - фото 1
Львів

Рейтинг найбезпечніших міст планети за 2018 рік оприлюднений на сервісі Numbeo.

Найбезпечнішим містом України визнано Львів. Він зайняв 121 місце серед 327 міст світу. Індекс злочинності у Львові склав 39.92%, а індекс безпеки – 60.08%.

Це цікаво: Чому люди занижують самооцінку під час знайомства

Також одним з найбезпечніших міст України названий Харків. Там рівень злочинності – 46,77%, а безпеки – 53,23%. Замикає трійку українських лідерів – Київ з індексом злочинності – 47,9%, безпеки – 52,1%. У світовому рейтингу столиця України потрапила аж на 198 місце з 327 міст.

Львів – найбезпечніше місто - фото 277612
Львів – найбезпечніше місто

Читайте також: Коли українські діти починають курити: шокуючі цифри

Джерело: numbeo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 2752
Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
  • 12:00, 20 вересня
  • 637
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 538680
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна