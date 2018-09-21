Названо найбезпечніше місто в Україні

Рейтинг найбезпечніших міст планети за 2018 рік оприлюднений на сервісі Numbeo.

Найбезпечнішим містом України визнано Львів. Він зайняв 121 місце серед 327 міст світу. Індекс злочинності у Львові склав 39.92%, а індекс безпеки – 60.08%.

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Також одним з найбезпечніших міст України названий Харків. Там рівень злочинності – 46,77%, а безпеки – 53,23%. Замикає трійку українських лідерів – Київ з індексом злочинності – 47,9%, безпеки – 52,1%. У світовому рейтингу столиця України потрапила аж на 198 місце з 327 міст.

Львів – найбезпечніше місто

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