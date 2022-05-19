Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

В пустій кімнаті: слухайте нову ліричну пісню від Jerry Heil та YakTak

  • 102
Прем'єра пісні Jerry Heil та YakTak – В пустій кімнаті - фото 1
Прем'єра пісні Jerry Heil та YakTak – В пустій кімнаті

Співачка Jerry Heil та молодий виконавець YakTak записали спільний трек під назвою "В пустій кімнаті". Слухайте новий ліричний хіт на Радіо MAXIMUM!

Фіналіст 5 сезону талант-шоу "Голос. Діти" Ярослав Карпук (YakTak) здивував колаборацією з Jerry Heil. Виконавці створили спільну романтичну композицію "В пустій кімнаті", яка вже припала до душі шанувальникам, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Пісню Kalush Orchestra "Stefania" переспівали мовою жестів: щемливе відео

Я люблю її приголосні та голосні! Хочеться, аби вона спала у кімнаті, де ніколи не буде пустого кохання, а її сон завжди ніжно грів мою душу, адже коли сонце біжить по стінах, наші серця наповнюються теплом, – зауважує YakTak в описі до відео.

Несподіваний дует встигли оцінити не лише прихильники талановитих зірок, а й Kalush. Лідер гурту, який приніс Україні перемогу на Євробаченні 2022, Олег Псюк назвав трек душевним та навіть додав у свій плейлист.

Jerry Heil та YakTak – В пустій кімнаті, дивіться кліп онлайн:

Читайте також: Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути

пропозиції партнерів
Новини