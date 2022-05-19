В пустій кімнаті: слухайте нову ліричну пісню від Jerry Heil та YakTak

Співачка Jerry Heil та молодий виконавець YakTak записали спільний трек під назвою "В пустій кімнаті". Слухайте новий ліричний хіт на Радіо MAXIMUM!

Фіналіст 5 сезону талант-шоу "Голос. Діти" Ярослав Карпук (YakTak) здивував колаборацією з Jerry Heil. Виконавці створили спільну романтичну композицію "В пустій кімнаті", яка вже припала до душі шанувальникам, пише Радіо MAXIMUM.

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Я люблю її приголосні та голосні! Хочеться, аби вона спала у кімнаті, де ніколи не буде пустого кохання, а її сон завжди ніжно грів мою душу, адже коли сонце біжить по стінах, наші серця наповнюються теплом, – зауважує YakTak в описі до відео.

Несподіваний дует встигли оцінити не лише прихильники талановитих зірок, а й Kalush. Лідер гурту, який приніс Україні перемогу на Євробаченні 2022, Олег Псюк назвав трек душевним та навіть додав у свій плейлист.

Jerry Heil та YakTak – В пустій кімнаті, дивіться кліп онлайн:

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