Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути

З 24 лютого всі сфери нашого життя перевернулись, війна вплинула і на українських музикантів. Хтось змінив мікрофон на зброю, хтось зайнявся волонтерством, але чимало хто продовжив створювати нові пісні. Зібрали українські новинки за останній місяць, які підіймають дух та пронизують до сліз.

Тепер українські співаки та гурти створюють пісні, які просякнуті новою кривавою реальністю, яку принесли російські військові зі своїм вторгненням. Частина з них викликає сльози, частина мотивує і підіймає бойовий дух, але всі вони нагадують, що Україна ніколи не здасться та обов'язково переможе, пише Радіо MAXIMUM.

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У квітні та на початку травня вийшло чимало новинок, які завжди асоціюватимуться з війною. Серед них неймовірний дует Еда Ширана з гуртом "АНТИТІЛА", який вже встиг зібрати понад 5 мільйонів переглядів та затримався на першій позиції в YouTube-трендах. Неможливо оминути увагою щемливий трек від THE HARDKISS, ніжно-бойову композицію Христини Соловій, свіжий хіт Alyona Alyona у дуеті з Jerry Heil, перший трек українською від Володимира Дантеса, заряд від Макса Барських та багатьох інших. Вмикай свій плейлист української весни та пам'ятай, що кожного дня ми все ближчі до перемоги!

Нова українська музика весни 2022, слухай плейлист онлайн:

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Список треків:

Ed Sheeran – 2step ft Antytila THE HARDKISS - Як ти Христина Соловій - Я твоя зброя alyona alyona - Рідні мої (feat. Jerry Heil) О.Пономарьов М.Хома Т.Тополя Є.Кошовий Ю.Ткач П.Чорний - Україна переможе SLAVA KAMINSKA - Додому EPOLETS – Крик ROXOLANA – Тримайся Саід Джурді – Квіти свободи OKS – Я хочу до Львова SKOFKA – Не забудем і не пробачим TARABAROVA – Дорога додому MamaRika –Сину Скрябін - Місця щасливих людей (Нова версія) Анна Трінчер – Не залишай BOTASHE – Соловейко Віктор Винник і МЕРІ – Victoria Артем Пивоваров і Злата Огнєвіч – До весни THE PAMPHLETS - MISTO MARII МЯТА – Лелека DANTES – Обійми MAX BARSKIH - Don't F@ck With Ukraine Tabakov - Наш Маріуполь Крихітка – Сонячні дні Tapolsky feat Arestovich - Вiдбiй Тривоги Віталій Козловський – Інша весна POSITIFF(ПЗТ) – Боже, яке кончене! SOWA – Сльози, то моя зброя Krechet & KOLA – Медея MONATIK – ART Оборона Оля Полякова – Колискова мелодія України Ivan NAVI та KRUTЬ – Журавлі JULIK – Зозуля Фіолет – Заряджай PROBASS та HARDI - НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)

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