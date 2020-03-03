В озері Кістон у США виловили рекордно велику рибу: фотофакт

В Оклахомі рибалка Джастін Хемлін зловив гігантського веслоноса і майже встановив світовий рекорд. Вага рибини, спійманої під час риболовлі на озері Кістон, становила понад 71 кілограми.

Гігантський веслоніс, якого виловили в озері Кістон, – це найбільша рибина, яку коли-небудь спіймали у світі. Заважив вилов понад 71 кг. Але офіційно встановити рекорд чоловікові не вдалося, адже рибу довелося відпустити на свободу.

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Згідно з місцевими законами, веслоносів, яких зловили у понеділок і п'ятницю, повинні відпускати, щоб уникнути надмірного вилову цих рідкісних риб.

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