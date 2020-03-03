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Грабіжник злякався свого відображення у дзеркалі: епічне відео

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Грабіжник злякався свого відображення у дзеркалі: епічне відео - фото 1

У турецькій Анталії зловмиснику не вдалося пограбувати стрілецький клуб. Чоловік злякався власного відображення в дзеркалі і втік. Кумедне відео з'явилося на YouTube.

На кадрах видно, що грабіжник пробирається в приміщення, розбивши попередньо вікно. Він спокійно проходить по коридору і потрапляє в зал з величезним дзеркалом.

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Зловмисник повертає голову, секунду дивиться на своє відображення, присідає від страху і стрімголов втікає. На вулиці його чекав спільник, з яким він швидко зник з місця невдалого злочину.

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Джерело: youtube
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