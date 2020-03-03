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В американському містечку за ніч обледеніли будинки: вражаючі фото

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В американському містечку за ніч обледеніли будинки: вражаючі фото - фото 1

Лише за одну ніч будинки жителів узбережжя озера Ері, яке розташоване на кордоні США з Канадою, вкрилися товстим шаром криги. Оселі стали схожі на крижані скульптури, а пейзаж ніби взятий з мультфільму "Холодне серце".

На фотографіях видно, як будинки скувало льодом. Товщина крижаного покриву на будівлях досягає 90 сантиметрів. Люди турбуються, що таке обмерзання може зруйнувати їхні оселі.

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Причиною такого сильного обмерзання став штормовий вітер і хвилі. Бризки води летіли в повітря і потрапляли на будинку. Вся накопичена волога на стінах перетворилася в гігантські бурульки.

В американському містечку за ніч обледеніли будинки: вражаючі фото - фото 389737

В американському містечку за ніч обледеніли будинки: вражаючі фото - фото 389738

В американському містечку за ніч обледеніли будинки: вражаючі фото - фото 389739

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Джерело: cnn
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