В OLX розповіли, що українці купують на карантині

Карантин – не причина відмовитися від обновок. Сервіс оголошень OLX розповів, які ж товари та послуги українці найчастіше купують під час карантину.

Найчастіше в Україні купують товари для краси та здоров'я, ноутбуки, інструменти, а також ігрові приставки. У принципі все, що дозволить просидіти під час карантину вдома та не здуріти.

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До ТОП-10 також увійшли товари для хобі, відпочинку та спорту, а от попит на дитячий одяг і взуття суттєво знизився.

Засоби для гігієни та б'юті продукти найчастіше замовляли у Києві та Дніпрі, а от спортивне знаряддя – у Львові та Харкові.

Крім того, відомо що за березень кількість онлайн-замовлень зросла на 30% у межах 5 великих міст країни. До прикладу, у Києві – на 27%, у Харкові – на 32%, в Одесі – на 38%, у Дніпрі показник зріс у 1,5 раза, а у Львові – удвічі.

Також в OLX повідомили, що за останні пів року українці зробили понад 1,2 млн покупок з послугою "OLX-доставка". Найвищий середній чек – у категорії "Електроніка" (1450 грн). Майже вдвічі менше українці витрачають на хобі на спорт – близько 800 гривень.

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