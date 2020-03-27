Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, тож ми вирішили підрахувати, скільки харчів потрібно одній людині на тридцять днів. Ви точно здивуєтеся!

Згідно з інформацією "Нової митниці", Україна впродовж першої половини березня завезла 158 000 тонн харчів, що на 40 000 більше, ніж минулого року в цей період. Та це не значить, що треба купувати мішки гречки та десятки рулонів туалетного паперу, щоб пережити карантин вдома.

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Є мінімальний набір харчів, який розрахований у постанові Кабінету міністрів "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних та демографічних груп населення". Ось стільки запасів повинно вистачити вам на місяць:

Хліб – 8,5 кг

Макаронні вироби, крупи – 900 г

Борошно – 800 г

Бобові – 150 г

Картопля – 7,9 кг

Овочі, фрукти і ягоди – 14,4 кг

Цукор – 2 кг

Кондитерські вироби – 1,1 кг

Олія, маргарин, масло – 1, 2 кг

М'ясо та м'ясні продукти – 4,4 кг

Риба і морепродукти – 1,1 кг

Молоко та молокопродукти – 11, 5 кг

Яйця – 18 шт

Чай, кава – 70 г

Сіль, спеції – 250 г

Туалетний папір – 1 шт

Також ми підготували схожий список за даними Федерального відомства з захисту населення й ліквідації наслідків стихійного лиха. Ось стільки продуктів у вас повинно бути за нормами Німеччини:

Питна вода – 56 л

вода – 56 л Хліб, картопля, макарони, крупи – 9,8 кг

Овочі та бобові – 11,2 кг

Фрукти та горіхи – 7 кг

Молоко та молочні продукти – 7 кг

Риба, м'ясо, яйця – 4,2 кг

Олія, сало, масло – 1 кг

Туалетний папір – 11,2 шт

Якщо порівнювати ці два списки, то одразу видно, що у німецький перелік набагато менший і у ньому переважають овочі та фрукти над крупами та картоплею. Український набір харчів калорійніший, а акцент зроблено на молочних продуктах та хлібі.

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