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Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів
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Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, тож ми вирішили підрахувати, скільки харчів потрібно одній людині на тридцять днів. Ви точно здивуєтеся!
Згідно з інформацією "Нової митниці", Україна впродовж першої половини березня завезла 158 000 тонн харчів, що на 40 000 більше, ніж минулого року в цей період. Та це не значить, що треба купувати мішки гречки та десятки рулонів туалетного паперу, щоб пережити карантин вдома.
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Є мінімальний набір харчів, який розрахований у постанові Кабінету міністрів "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних та демографічних груп населення". Ось стільки запасів повинно вистачити вам на місяць:
- Хліб – 8,5 кг
- Макаронні вироби, крупи – 900 г
- Борошно – 800 г
- Бобові – 150 г
- Картопля – 7,9 кг
- Овочі, фрукти і ягоди – 14,4 кг
- Цукор – 2 кг
- Кондитерські вироби – 1,1 кг
- Олія, маргарин, масло – 1, 2 кг
- М'ясо та м'ясні продукти – 4,4 кг
- Риба і морепродукти – 1,1 кг
- Молоко та молокопродукти – 11, 5 кг
- Яйця – 18 шт
- Чай, кава – 70 г
- Сіль, спеції – 250 г
- Туалетний папір – 1 шт
Також ми підготували схожий список за даними Федерального відомства з захисту населення й ліквідації наслідків стихійного лиха. Ось стільки продуктів у вас повинно бути за нормами Німеччини:
- Питна вода – 56 л
- Хліб, картопля, макарони, крупи – 9,8 кг
- Овочі та бобові – 11,2 кг
- Фрукти та горіхи – 7 кг
- Молоко та молочні продукти – 7 кг
- Риба, м'ясо, яйця – 4,2 кг
- Олія, сало, масло – 1 кг
- Туалетний папір – 11,2 шт
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