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Карантин Коронавірус

Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів

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Продуктовий кошик українця на місяць - фото 1
Продуктовий кошик українця на місяць

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, тож ми вирішили підрахувати, скільки харчів потрібно одній людині на тридцять днів. Ви точно здивуєтеся!

Згідно з інформацією "Нової митниці", Україна впродовж першої половини березня завезла 158 000 тонн харчів, що на 40 000 більше, ніж минулого року в цей період. Та це не значить, що треба купувати мішки гречки та десятки рулонів туалетного паперу, щоб пережити карантин вдома.

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Є мінімальний набір харчів, який розрахований у постанові Кабінету міністрів "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних та демографічних груп населення". Ось стільки запасів повинно вистачити вам на місяць:

  • Хліб – 8,5 кг
  • Макаронні вироби, крупи – 900 г
  • Борошно – 800 г
  • Бобові – 150 г
  • Картопля – 7,9 кг
  • Овочі, фрукти і ягоди – 14,4 кг
  • Цукор – 2 кг
  • Кондитерські вироби – 1,1 кг
  • Олія, маргарин, масло – 1, 2 кг
  • М'ясо та м'ясні продукти – 4,4 кг
  • Риба і морепродукти – 1,1 кг
  • Молоко та молокопродукти – 11, 5 кг
  • Яйця – 18 шт
  • Чай, кава – 70 г
  • Сіль, спеції – 250 г
  • Туалетний папір – 1 шт
Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів - фото 394352

Також ми підготували схожий список за даними Федерального відомства з захисту населення й ліквідації наслідків стихійного лиха. Ось стільки продуктів у вас повинно бути за нормами Німеччини:

  • Питна вода – 56 л
  • Хліб, картопля, макарони, крупи – 9,8 кг
  • Овочі та бобові – 11,2 кг
  • Фрукти та горіхи – 7 кг
  • Молоко та молочні продукти – 7 кг
  • Риба, м'ясо, яйця – 4,2 кг
  • Олія, сало, масло – 1 кг
  • Туалетний папір – 11,2 шт
Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів - фото 394353
Якщо порівнювати ці два списки, то одразу видно, що у німецький перелік набагато менший і у ньому переважають овочі та фрукти над крупами та картоплею. Український набір харчів калорійніший, а акцент зроблено на молочних продуктах та хлібі.

До теми: 10 українських слів, які дуже влучно описують карантин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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