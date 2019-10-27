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В Оксфорді студентам заборонили плескати в долоні, і ось чому

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Студентам в Оксфорді не можна плескати - фото 1
Студентам в Оксфорді не можна плескати

В Оксфордському університеті прийняли доволі незвичайну заборону, а саме плескати у долоні на різноманітних заходах. Чому студенти відмовились від оплесків і як реагують медіа - читайте далі.

Об'єднання студентів Оксфорда проголосувало за те, щоб заборонити будь-які оплести на заходах при університеті. У якості заміни ж пропонують використовувати жест "джазові руки" із британської мови жестів. Він виглядає, які підняти вгору долоні крутять з боку у бік.

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Чому заборонили плескати у долоні? Все доволі просто, адже так студенти хочуть зробити заходи приємнішими для людей з тривожними розладами. До слова, таку практику вже ввів Манчестерський університет ще на початку минулого навчального року.

Однак британські консервативні медіа та таблоїди висміяли таку ініціативу, назвавши студентів "сніжинками", тобто надто чутливими людьми. Один із популярних ведучих навіть не втримався від саркастичного допису в соцмережі Twitter, відреагувавши на новину чималою кількістю смайликів-оплесків.

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Джерело: daily.afisha
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