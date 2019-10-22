Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар Серіал Великі Вуйки Хелловін

Осінні канікули 2019 в Україні: дата, коли і скільки відпочиватимуть учні

  • 26
коли осінні канікули 2019 - фото 1
коли осінні канікули 2019

Кілька разів протягом навчального року школярі йдуть на канікули. Найперші канікули у навчальному році – осінні! Читайте далі та дізнайтеся, коли учні відпочиватимуть восени у 2019 році.

Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є рекомендованим, а не обов'язковим. Адже дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар канікул. Є обов'язкове правило: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

І ще: Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні

Осінні канікули тривають тиждень. Цьогоріч рекомендують робити канікули з 28 жовтня до 3 листопада, від понеділка до неділі.

Осінні канікули 2019 в Україні: дата, коли і скільки відпочиватимуть учні - фото 353318

Чим зайнятися дітям на осінніх канікулах

  • Якщо погода дозволяє, то можна навіть поїхати на сімейний відпочинок: море, гори тощо.
  • Поки триватиме тепла погода, варто якомога довше бувати на свіжому повітрі та гуляти з друзями.
  • Влаштуйте пікнік.
  • Сходіть у ліс по гриби.
  • Збирайте гербарій та робіть фігурки з каштанів.
  • Запишіться на новий гурток.
  • Поїдьте на екскурсію.
  • Сходіть в кіно на сімейний фільм або мультфільм.
  • Навчіться чогось нового: приготуйте цікаву страву, створіть щось своїми руками тощо.

Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:

  • Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.
  • При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.
  • Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.

До теми: Анекдоти про канікули: веселі жарти про літній відпочинок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
  • 20 жовтня, 17:50
  • 1787
Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
  • 17 жовтня, 16:21
  • 2678
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1837639
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події