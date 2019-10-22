Осінні канікули 2019 в Україні: дата, коли і скільки відпочиватимуть учні

Кілька разів протягом навчального року школярі йдуть на канікули. Найперші канікули у навчальному році – осінні! Читайте далі та дізнайтеся, коли учні відпочиватимуть восени у 2019 році.

Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є рекомендованим, а не обов'язковим. Адже дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар канікул. Є обов'язкове правило: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

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Осінні канікули тривають тиждень. Цьогоріч рекомендують робити канікули з 28 жовтня до 3 листопада, від понеділка до неділі.

Чим зайнятися дітям на осінніх канікулах

Якщо погода дозволяє, то можна навіть поїхати на сімейний відпочинок: море, гори тощо.

Поки триватиме тепла погода, варто якомога довше бувати на свіжому повітрі та гуляти з друзями.

Влаштуйте пікнік.

Сходіть у ліс по гриби.

Збирайте гербарій та робіть фігурки з каштанів.

Запишіться на новий гурток.

Поїдьте на екскурсію.

Сходіть в кіно на сімейний фільм або мультфільм.

Навчіться чогось нового: приготуйте цікаву страву, створіть щось своїми руками тощо.

Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:

Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.

При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.

Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.

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