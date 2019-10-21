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Серіал Великі Вуйки

Як в Індії борються зі списуванням на іспитах: фотофакт

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Невдалий лайфхак вчителів в Індії розбурхав мережу - фото 1
Невдалий лайфхак вчителів в Індії розбурхав мережу

Кожен хоча б раз за весь час навчання списував у сусіда по парті, однак індійським студентам про таке навіть не доведеться мріяти. В одному із коледжів в місті Хавері першокурсники стикнулись з лайфхаком проти списування.

В індійському місті Хавері в одному з коледжів вирішили остаточно розпрощатися зі списуванням, однак замість довгих та неефективних розмов та попереджень вчителі отримали... коробки.

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Виявилось, що адміністрація школи вигадала захист від списування на іспиті з хімії, який захищає від всього, щоб може відволікти студента, адже у кожного на голові картонна коробка. Фото з лайфхаком активно поширилось у мережі і зібрало далеко не захоплені коментарі.

Місцевий відділ освіт вже назвав таке рішення "нелюдською ідеєю" та змусив адміністрацію вибачитись. Щоправда, у коледжі не просто попросили вибачення, а й наголосили, що учні самі погодились на коробки.

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Джерело: hromadske
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