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В "Океані Ельзи" розповіли, чи покидає гурт клавішник
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Популярний український гурт Океан Ельзи офіційно відповів на чутки про те, що команду залишає клавішник Мілош Єліч.
Останні кілька днів навколо гурту Океан Ельзи ходять чутки про те, що клавішник Мілош Єліч припиняє з ними співпрацю. Невідомі джерела пояснювали, що так трапилось через ускладнення стосунків у колективі, а також через персональні проекти Єліча, які забирають чимало часу. Однак на офіційній сторінці ОЕ в соцмережі Facebook чітко відповіли на такі новини.
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"І знову в ефірі рубрика "СТОП фейк". Все, що на цьому скріні – повна маячня! Жодних змін в складі групи немає. Мілош Єліч – клавішник, талант і, зрештою, фантастична усмішка групи "Океан Ельзи"! :) Крапка", – йдеться у повідомленні.
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