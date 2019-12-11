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Чому туристи масово відмовляють мандрувати у Венецію

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Негода у Венеції злякала туристів - фото 1
Негода у Венеції злякала туристів

Венеція цьогоріч стала не надто бажаною серед мандрівників, які все частіше відмовляються сюди їздити. Чому так трапилось і чи справді причина настільки моторошна – читайте далі.

Туристи почали масово панікувати та ігнорувати поїздки до Венеції. Річ у тому, що місто зазнало історичної повені, і тепер мандрівники просто бояться сюди їхати, щоб не потрапити у період аномально "високої води".

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Саме після потужних приливів чимало іноземців скасували свої бронювання в готелях, які розміщуються в історичному центрі міста. У перші кілька днів після надзвичайного стану кількість скасування сягала 45%.

Негода у Венеції злякала туристів - фото 373700
Негода у Венеції злякала туристів

У Венеціанській асоціації готельєрів справді занепокоєні, адже "вперше в своїй історії сталося те, чого ніколи не відбувалося: масове скасування броні, включаючи святкові дні Різдво і Новий рік". Не менш схвильований і мер міста Луїджі Бруньяро, який вважає, що мандрівники надто перебільшують ситуацію, адже зараз складний час пройшов.

Тому, якщо хочете навідатись до романтичної Венеції, не забудьте перевірити прогноз погоди та наявність хорошого настрою.

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Джерело: iod.media
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