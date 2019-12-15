Жителів китайського міста шокувало три сонця в небі: відеофакт

Жителі китайського міста Хоргос в провінції Синьцзян злякалися трьох сонць в небі. Містянам пощастило побачити рідкісне явище, яке трапляється на території країни досить рідко.

У четвер, 12 грудня, очевидці зняли в небі над горизонтом три сонця. Фото і ролики явища швидко розійшлися в мережі і викликали бурхливе обговорення і навіть переляк.

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Місцевий інженер-метеоролог Бянь Юнь пояснив, що паргелій (поява трьох сонць в небі) рідко можна спостерігати в Китаї. Воно з'являється коли в повітрі є суспензія кристалів льоду або в небі є перисті хмари.

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