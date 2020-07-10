Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня

Новини про коронавірус в Україні / fashionweek

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 10 липня: в Україні виявлено 52 043 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 819 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 99 603 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 52 043 Одужали 24 800 Померли 1 345

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 990) та у Львівській області (6 763). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 060 Волинська область 2 932 Дніпропетровська область 1 137 Донецька область 751 Житомирська область 1 512 Закарпатська область 3 734 Запорізька область 610 Івано-Франківська область 2 915 Кіровоградська область 670 Київ 5 990 Київська область 2 940 Львівська область 6 763 Луганська область 90 Миколаївська область 467 Одеська область 2 108 Полтавська область 330 Рівненська область 4 454 Сумська область 332 Тернопільська область 2 174 Харківська область 2 577 Херсонська область 203 Хмельницька область 881 Чернівецька область 5 096 Черкаська область 725 Чернігівська область 592

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-07-2020:

Захворіли 12 268 388 Одужали 6 740 424 Померли 554 928 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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