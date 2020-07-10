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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / fashionweek

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 10 липня: в Україні виявлено 52 043 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 819 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 99 603 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 52 043
Одужали 24 800
Померли 1 345

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 990) та у Львівській області (6 763). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 060

Волинська область

 2 932

Дніпропетровська область

 1 137

Донецька область

 751

Житомирська область

 1 512

Закарпатська область

 3 734

Запорізька область

 610

Івано-Франківська область

 2 915

Кіровоградська область

 670

Київ

 5 990

Київська область

 2 940

Львівська область

 6 763

Луганська область

 90

Миколаївська область

 467

Одеська область

 2 108

Полтавська область

 330

Рівненська область

 4 454

Сумська область

 332

Тернопільська область

 2 174

Харківська область

 2 577

Херсонська область

 203

Хмельницька область

 881

Чернівецька область

 5 096

Черкаська область

 725

Чернігівська область

 592

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-07-2020:

Захворіли 12 268 388
Одужали 6 740 424
Померли 554 928

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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