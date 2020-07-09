Маски в поміч: у метро Берліна вирішили креативно нагадати про захист від COVID-19

Коронавірус вніс корективи для пасажирів метро у Берліні. Зокрема, з'явилося кілька рекомендацій для тих, хто хоче проїхатися німецькою підземкою. І всі вони дуже і дуже логічні!

Пасажири зобов'язані дотримуватися маскового режиму, перебуваючи в громадському транспорті.

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Але в берлінській транспортної мережі Berliner Verkehrsbetriebe помітили, що не всі мешканці міста виконують цю вимогу сумлінно (найчастіше просто спускають маску на підборіддя, залишаючи ніс зовні, що абсолютно суперечить ідеї захисного засобу).

Як пише DW, компанія громадського транспорту в Берліні знайшла дотепний вихід. Вони хочуть вирішити ситуацію за допомогою неприємного запаху. Так з'явилася реклама із закликами до пасажирів не користуватися дезодорантом. Автори ідеї переконані, що запах поту мотивуватиме людей повністю закривати обличчя маскою, як того вимагає інструкція.

Ihr lasst uns keine andere Wahl. pic.twitter.com/mf8YcCnwc8 — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) July 1, 2020

Ми ні на що не натякаємо, але регулярний прийом душу та індивідуальна гігієна можуть звести нанівець усілякі не надто приємні фльори. Але загалом, ідея крута та креативна.

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