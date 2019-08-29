В Італії зняли потужне виверження вулкана: відео

В Італії 28 серпня сталося виверження вулкана Стромболі, який розташований на острові в Тірренському морі на півдні країни. Вулкан викинув в повітря високий стовп попелу.

Виверження Стромболі відчули не тільки туристи і жителі однойменного острова, а й на сусідніх островах. Високий стовп диму було видно за багато кілометрів, а жителі відчули присмак металу в роті. Виверження також призвело до невеликих локальних пожеж.

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Вулкан Стромболі (висота 926 м) зберігає активність як мінімум впродовж останніх 2 тисяч років, проте виливи лави рідкісні. Останнє було зафіксоване у 2014-му році.

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