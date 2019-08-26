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До Австралії дрейфує величезна брила вулканічної породи розміром з Манхеттен: відео

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До Австралії дрейфує пемза - фото 1
До Австралії дрейфує пемза / obovsem

У бік Австралії дрейфує великий шар вулканічної породи розміром з Манхеттен, що може допомогти у відновленні коралів Великого бар'єрного рифа. "Пліт" буде в дорозі від 6 до 12 місяців.

Вперше це утворення площею близько 150 квадратних кілометрів побачили моряки 9 серпня. Як відзначають в NASA, цей шар пемзи утворився після виверження підводного вулкана біля острова Тонга.

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За попередніми оцінками, 7-12 місяців цей шар пемзи буде дрейфувати до Австралії, що може позитивно вплинути на Великий бар'єрний риф, куди "пліт" ймовірно принесе корали, мушлі, водорості, крабів і багато інших організмів.

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Джерело: cnn
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