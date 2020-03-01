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В Італії знову відкрили популярну туристичну пам'ятку всупереч коронавірусу
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Попри спалах коронавірусу в Італії, найбільш впізнавана пам'ятка Мілана після паузи вирішила знову відчинити свої двері для туристів.
Цього тижня в Італії загострилася ситуація з поширенням китайського коронавірусу. Багато визначних пам'яток були змушені вжити відповідних заходів. Зокрема, візитна картка Мілана – Собор Дуомо кілька днів тому був закритий для публіки. Однак місцева влада прийняла рішення знову відчинити його двері з понеділка, 2 березня. Відвідувати собор зможуть тільки туристи, які придбали електронні квитки, оскільки каси пам'ятки як і раніше працювати не будуть.
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Також повідомляється, що всередину собору одночасно зможуть потрапити не більше десятка осіб. Міра прийнята для того, щоб уникнути скупчення великої кількості людей. Це, своєю чергою, необхідно для безпеки туристів, які можуть бути схильні до зараження новим китайським вірусом.
Закритою залишається ще одна визначна пам'ятка італійського міста – оперний театр "Ла Скала". На сьогодні в Італії виявлено 650 осіб, заражених інфекцією. Здебільшого, це жителі регіонів Венето та Ломбардія.
В Іспанії ситуація менш гостра. В країні позитивний результат на COVID-19 показали тести 25 осіб. Заражені були виявлені в Барселоні, Мадриді, Севільї, на Тенеріфе, у Валенсії і Сарагосі. Більшість з них або італійці або ті, хто недавно подорожував північчю Італії, – повідомляють місцеві ЗМІ. Правда, серед них є і іспанці, які не виїжджали за кордон і свідомо не спілкувалися з особами, які могли відвідувати зони спалаху захворювання.
Органи охорони здоров'я Іспанії заявили, що вони розслідують перші випадки локальної передачі смертельного коронавірусу в країні і шукають так званих "нульових пацієнтів". Якщо буде підтверджено, що хвороба зараз поширюється від людини до людини на іспанській території, уряд повинен буде вжити додаткових заходів для запобігання подальшого поширення інфекції, зокрема, заборонити великі скупчення людей. Таку заяву зробив координатор з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Фернандо Симон.
Раніше комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що спалах нового коронавірусу в Європі викликає занепокоєння влади, але піддаватися паніці не потрібно.
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