В Італії жінка 50 років водила авто без прав

Італійська пенсіонерка близько 50 років керувала автотранспортом без водійських прав. Як так сталося?

Спіймати порушницю вдалося після того, як вона потрапила в ДТП з трьома машинами в районі міста Tревізо.

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Як розповіли в місцевій поліції, 77-річна мешканка не мала документів, хоча вона переконувала, що вони існують, але прострочені. Варто зазначити, що кримінальну справу на місцеву жительку не завели, але виписали їй штраф: 5,11 тис. євро і заарештували автомобіль.

Італійка пообіцяла знайти своє посвідчення і привезти в дільницю, щоб довести свою правоту. Тим часом в Україні хочуть спростити реєстрацію таксі та замінити ліцензії повідомленнями. Серед інших нововведень – обов'язкове страхування пасажирів і "контрольні закупівлі".

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