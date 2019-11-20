Названо ключовий секрет вдалого вивчення іноземної мови

Науковці дослідили, які фактори впливають на процес вивчення іноземних мов, і зробили несподіваний висновок. У кожного вже закладено переваги у пізнаванні певних мов.

Команда науковців з Нідерландів, США та Німеччини заявила, що у деяких людей одразу є перевага серед інших у вивченні певних мов. А весь секрет доволі простий: чим більше нова мова нагадує рідну, тим легше її вивчати.

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Це підтвердило дослідження за участю близько 50 тисяч осіб дорослого віку з різних країн, які вивчали нідерландську. З'ясувалось, що найважче було сомалійцям і тайцям, а найпростіше – носіям німецької та шведської мов.

Чим більше іноземна мова схожа на рідну, тим легше її вчити

Науковці розробили справжню статистичну модель, яка вираховує всі можливі труднощі під час навчання нової мови, приміром, освоєння нових звуків, слів та правил. Саме вона й показала, що від того, наскільки сильні відмінності у цих параметрах між мовою носіям та іноземною, і залежить якість навчання. Тому саме рідна мова й визначає, до яких мов ми більше схильні і маємо більше переваг.

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