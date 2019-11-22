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Тільки не на лице: київська пельменна пояснила свою провокаційну рекламу
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Столичний заклад "П.Пельменi" виклав у соцмережі Instagram провокаційну рекламу із еротичним підтекстом, яка обурила користувачів мережі. Тепер пельменна стверджує, що це була соціальна акція.
Заклад, розташований на Бесарабській площі, опинився в центрі уваги через провокаційну рекламу. Зокрема, пельменна оприлюднила три дописи, на яких користувачі інтернету побачили сексизм.
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Однак представники закладу запевнили, що такою і була їхня задумка. Вони вже змінили підписи до фото та наголосили, що лише таким радикальним способом можна було привернути увагу людей до проблеми насильства і сексизму в Україні.
"Як ще можна було змусити людей поширити статистику цих проблем?! Коли запахло скандалом, про нас написали багато ЗМІ, але, намагаючись оцінити масштабність проблеми домашнього насильства в Україні, ми знайшли тільки статистику за 2018 рік. Що, цікаво?" – звернулися до підписників власники.
Фото #1: сексизм
Автори реклами замість підпису "Тільки не на лице" додали новий текст під фото, навівши результати дослідження української правозахисної організації. За статистичними даними, 60% жiнок страждають вiд проявлення сексизму в українській політиці, 47% – від сексуальних домагань, 59% – від психологічного насилля, 58% – від образ, 62% – від приниження через соціальні мережі та ЗМІ, а понад 35% брендів/виробників використовують об'єктивізм для привернення уваги аудиторії.
Фото #2: наркозалежність
"Майже на кожному будинку спальних районів Києва фарбою написано телеграм-канал, в якому будь-який школяр може придбати "закладку". Доступність покупки лякає. У вільному доступі без будь-якого вікового контролю продаються усі види наркотичних засобів. За офіційними даними, в Україні проживає більше ніж 500 тисяч наркозалежних людей. З них 171,6 тисяч вживають наркотики постійно. Понад 5 тисяч з цих наркозалежних не досягли повноліття", – акцентує пельменна.
Фото #3: домашнє насилля
"Більше ніж 60% жінок в Україні страждають від домашнього насилля, та не звертаються за допомогою через відчуття страху. Кожен рік 1,8 мільйона жінок піддаються домашньому насиллю. За минулий рік понад 600 жінок загинули від нього. Точних даних з кількістю загиблих, на жаль, неможливо знайти за причиною замовчування проблеми. Показовим є те, що 68% українок не вважають приниження проявом насильства. Лише для 49% жінок насильство – це побої, а для 56% – зґвалтування", – наводять дані представники закладу.
Але ці пояснення не допомогли пельменній "очистити" репутацію. Користувачі називають власників закладу "провокаторами", а реалізацію ідеї – жалюгідною. Дехто вважає пояснення звичайною відмазкою після хвилі негативу в мережі.
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