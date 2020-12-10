В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри

В італійській комуні Губбіо відбулася щорічна церемонія запалювання найбільшої ялинки у світі. Висота новорічної красуні сягає 750 метрів, а ширина – 450 метрів.

Йдеться про світлову інсталяцію, яка розташована на південному схилі гори Інджія. Для її створення використали більш ніж 2 тисяч неонових гірлянд.

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Відзначається, що вперше контур ялинки на схилі гори створили у 2000 році. Вона потрапила у Книгу рекордів Гіннеса як найвища в світі. Щорічно до підніжжя гори приїжджали тисячі туристів, щоб побачити це видовище. Крім того, натовпи мандрівників заповнювали вулиці Губбіо.

Втім, в цьому році через пандемію коронавірусу церемонія відкриття відбулася в онлайн-форматі.

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