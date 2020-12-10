Earth Photo 2020: організатори конкурсу оголосили переможців

Міжнародний конкурс Earth Photo вибрав переможців 2020 року. Фотографії переможця конкурсу стали кадри, які ілюструють надію на сили природи, яка приймає в себе частини цивілізації.

Абсолютним переможцем у 2020 році став фотограф з псевдонімом Jonk. На думку директора Королівського географічного товариства Джо Сміта, подібні фотографії ілюструють надію на сили природи, яка "терпляче приймає в себе фрагменти людської цивілізації".

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Переможцем в категорії Мінливий ліс став знімок дерева, який Чарльз Кселот зробив через два роки після лісової пожежі.

У категорії Зміна клімату перемогло фото Джо Хабба. На знімку постав турист, який прибув до Венеції під час паводку.

Переможцем в категорії Природа став британський фотограф І Сун. Він зробив фото з висоти 900 метрів над Арагоном в Іспанії. Цей регіон сильно постраждав від посухи.

У категорії Люди перемогла фотографія Янжун Го, зроблена в горах Далянь у Китаї. Людина на знімку нібито злилася з природою і здається її частиною.

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