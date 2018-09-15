В Італії закрили бордель з секс-ляльками

Публічний дім в Італії закрила поліція. І причиною аж ніяк не є відмова ляльок у занятті сексом.

Закрили бордель через проблеми з орендою та антисанітарію.

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На жаль для клієнтів, силіконових жінок не мили після використання і одразу ж передавали для використання іншим клієнтам закладу. Не дивно, що публічний дім пропрацював лише 9 днів.

Бордель закрили через антисанітарію / New York Post

Ляльки могли відтворювати практично будь-яку позу з "Камасутри", а вартість їх послуг складала 80 євро за 30 хвилин. Клієнти могли самостійно обирати, у що одягнути свою ляльку та якої вона має бути статі. Крім того, у ляльок-чоловіків можна було регулювати довжину члена – від 13 до 18 сантиметрів.

Зауважимо, що цей бордель був шалено популярним. У його розкладі не було вільних місць на кілька тижнів наперед.

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