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Ось що впливає на ваш ранковий секс
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Вчені стверджують, що любителі ранкового сексу продуктивніше працюють, але деякі свідомо утримуються від подібної витівки.
В опитуванні про сексуальні звички взяли участь 1000 людей. Всі чоловіки і жінки, середній вік яких склав 36 років, перебували в міцних відносинах і жили зі своїм партнером під одним дахом.
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"Не кожен з нас готовий з ранку брати участь в будь-який затії. Причинами утримання від ранкового сексу можуть бути запах тіла і запах з рота, розпатлана зачіска і опухлі повіки", – повідомив автор публікації.
За словами 50% опитаних жінок, вранці у них просто немає настрою для сексу, водночас як 35,6% відзначили, що їм не вистачає часу. 32,9% вказали, що в цей час доби у них недостатньо енергії.
При цьому 45% жінок і 53% чоловіків розповіли, що ранковий секс підвищує їхню працездатність і робить їх більш продуктивними і креативними. До того ж респонденти, які були особливо задоволені своїми відносинами, займалися ранковою сексом частіше за інших.
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