В Італії виготовили найдорожчу жіночу сумку у світі: фото

Італійська компанія Boarini Milanesi з Болоньї створила дамську сумочку вартістю сім мільйонів доларів. Виріб зі шкіри алігатора прикрашено десятьма метеликами з білого золота і дорогоцінним камінням. На цей момент це найдорожча сумка в світі.

Відзначається, що сумка кольору аквамарин нової серії Parva Mea створена з напівглянсової шкіри алігатора і прикрашена десятьма метеликами з білого золота. На чотирьох з них – діаманти, а три мають сапфіри і рідкісні турмаліни параїба загальною вагою понад 130 каратів.

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Як підкреслив один зі співзасновників фірми Маттео Родольфо Міланезі, сумочка – данина поваги батькові, якого він втратив, будучи підлітком. Її дизайн навіяний океаном і прагненням привернути увагу до необхідності захисту навколишнього середовища.

Компанія випустить всього три таких вироби та 950 тисяч доларів з кожного проданого аксесуара направлять на очищення морів від пластику.

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