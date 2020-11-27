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В Італії виготовили найдорожчу жіночу сумку у світі: фото

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В Італії виготовили найдорожчу жіночу сумку у світі: фото - фото 1

Італійська компанія Boarini Milanesi з Болоньї створила дамську сумочку вартістю сім мільйонів доларів. Виріб зі шкіри алігатора прикрашено десятьма метеликами з білого золота і дорогоцінним камінням. На цей момент це найдорожча сумка в світі.

Відзначається, що сумка кольору аквамарин нової серії Parva Mea створена з напівглянсової шкіри алігатора і прикрашена десятьма метеликами з білого золота. На чотирьох з них – діаманти, а три мають сапфіри і рідкісні турмаліни параїба загальною вагою понад 130 каратів.

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Як підкреслив один зі співзасновників фірми Маттео Родольфо Міланезі, сумочка – данина поваги батькові, якого він втратив, будучи підлітком. Її дизайн навіяний океаном і прагненням привернути увагу до необхідності захисту навколишнього середовища.

Компанія випустить всього три таких вироби та 950 тисяч доларів з кожного проданого аксесуара направлять на очищення морів від пластику.

В Італії виготовили найдорожчу жіночу сумку у світі: фото - фото 436824

В Італії виготовили найдорожчу жіночу сумку у світі: фото - фото 436825

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Джерело: dailymail
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