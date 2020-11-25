Названо найбажаніше та найпопулярніше взуття 2020 року: фото

Експерти моди назвали найбажаніше взуття цього року, проаналізувавши запити споживачів. Так, нею виявилися кросівки бренду Nike моделі Nike Air Force 1s.

Згідно зі звітом шведської компанії Klarna, яка надає фінансові онлайн-послуги, модель кросівок Nike Air Force 1s посіла друге місце в рейтингу найкращих подарунків, поступившись навушникам Apple AirPod Pro.

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Перелік презентів був складений на основі запитів користувачів додатка Klarna за період з 1 жовтня по 8 листопада. Представники компанії додають, що зараз американські споживачі віддають перевагу онлайн-покупок.

"Покупці всіх вікових категорій особливо цікавляться електронікою, взуттям та предметами для дому напередодні свят", – підкреслив співробітник Klarna Девід Сайкс.

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