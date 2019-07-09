В Італії величезний круїзний лайнер ледь не розчавив кафе: екстремальне відео

У Венеції гігантський круїзний корабель Costa Deliziosa ледь не розчавив невелике кафе на узбережжі. Шокуючий ролик зняли очевидці і було оприлюднений на відеохостингу YouTube.

Подія трапилася на набережній Сетте Мартірі у Венеції. Очевидці опублікували відео з місця події в мережі. На записі видно, як величезний лайнер, який розрахований на перевезення 3 тисячі осіб, наближається до кафе на набережній.

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Багатотонний корабель здійснив різкий поворот, в результаті чого ніхто не постраждав. Згідно з попередньою інформацією, саме погана погода, яка бушувала в регіоні, могла стати головною причиною цього інциденту.

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