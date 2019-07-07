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Ведучі перервали випуск новин через землетрус в прямому ефірі: відеофакт

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Ведучі перервали випуск новин через землетрус в прямому ефірі: відеофакт - фото 1

Після початку підземних поштовхів телеведучі прямо в ефірі попрощалися з глядачами і полізли під стіл.

У США на півдні Каліфорнії під час ефіру новин телеканалу KCAL9 почався землетрус. "Після того, як телеведучі відчули сильні поштовхи, вони попрощалися з глядачами і залізли під стіл", – йдеться в повідомленні.

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Детальніше дивіться у відеоматеріалі.

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Джерело: youtube
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