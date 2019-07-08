У США ведмідь викрав автомобіль і влаштував ДТП

Поліція Колорадо повідомила про недавню подію з автомобілем Subaru. У припарковану машину заліз ведмідь, який не тільки умудрився замкнутися в салоні, але і зняв універсал з ручника.

"Викрадач", закрившись в автомобілі, почав відчайдушно шукати спосіб вибратися. У результаті він роздер дверну обшивку та перевів коробку передач у нейтральний режим.

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Subaru проїхала близько 30 метрів, після чого врізалася у дерево. Удар був такої сили, що двері відчинилися, а ведмідь вирвався на свободу.

У поліцейському департаменті міста Боулдер нагадали автомобілістам про необхідність замикати двері, а також не залишати у салоні їжу, яка може заманити диких тварин.

Ведмідь наробив біли власнику автомобіля

Це не перший випадок, коли ведмедя привертає автомобіль саме цього японського бренду. Влітку минулого року на Камчатці звір вибрався на дах Subaru Forester на очах у очевидців. Ті намагалися криками і лайкою прогнати тварину, але ведмідь не залишив спроб проникнути у салон. Швидше за все, він відчув їжу, забуту в машині.

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