В Італії туристам заборонили ходити у в'єтнамках

Туристам заборонили ходити в шльопанцях і пообіцяли карати всіх неслухняних штрафом у розмірі до 2300 євро в італійській Лігурії. Заходи почнуть діяти з квітня.

Відзначається, що влада національного парку Чінкве-Терре вирішила ввести таку заборону після того, як рятувальники стали скаржитися на те, що туристи гуляють по гірській місцевості в невідповідному взутті і можуть через це покалічити себе.

Це цікаво: Варто побачити: названо найцікавіші пам'ятки світу

Через невідповыдне взуття туристи калічать себе

Розмір штрафу залежатиме від робіт з порятунку туриста, поміченого в шльопанцях, уточнює видання. Директор парку Патріціо Скарпелліні додав, що ці заходи будуть вводитися поступово.

"Спочатку будемо інформувати, потім – застосовувати санкції", – підрезюмував Скарпелліні.

Читайте також: З'явився сайт з паролями до Wi-Fi в аеропортах всього світу