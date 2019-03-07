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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

В Італії туристам заборонили ходити у в'єтнамках

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В Італії заборонили ходити в шльопанцях - фото 1
В Італії заборонили ходити в шльопанцях / iz

Туристам заборонили ходити в шльопанцях і пообіцяли карати всіх неслухняних штрафом у розмірі до 2300 євро в італійській Лігурії. Заходи почнуть діяти з квітня.

Відзначається, що влада національного парку Чінкве-Терре вирішила ввести таку заборону після того, як рятувальники стали скаржитися на те, що туристи гуляють по гірській місцевості в невідповідному взутті і можуть через це покалічити себе.

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Через невідповыдне взуття туристи калічать себе - фото 312250
Через невідповыдне взуття туристи калічать себе

Розмір штрафу залежатиме від робіт з порятунку туриста, поміченого в шльопанцях, уточнює видання. Директор парку Патріціо Скарпелліні додав, що ці заходи будуть вводитися поступово.

"Спочатку будемо інформувати, потім – застосовувати санкції", – підрезюмував Скарпелліні.

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Джерело: dailymail
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