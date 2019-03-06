Варто побачити: названо найцікавіші пам'ятки світу

Онлайн-сервіс Stasher, що допомагає туристам знайти місце для зберігання багажу в будь-якій точці світу, опублікував рейтинг найкращих пам'яток світу. Список склали з 99 пам'яток світу.

Так, у десятку найкращих увійшли культурні пам'ятки в різних країнах Європи, а також в Азії та Америці. Повний список туристичних об'єктів опублікований на офіційному сайті сервісу.

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Площу Іспанії (Севілья)

При складанні рейтингу фахівці враховували відгуки на Trip Advisor і Google, а також вибір залежав і від інших показників, серед яких час у дорозі до найближчого аеропорту, ступінь безпеки і популярність місця в Instagram.

На першу позицію автори дослідження віднесли Площу Іспанії в місті Севілья, на другу – альпійську вершину Маттерхорн в Швейцарії, а на третій сходинці опинився історичний парк розваг Пюї-дю-Фу на заході Франції.

Вершинв Маттерхорн (Швейцарія)

Парк розваг Пюї-дю-Фу (Франція)

Також в десятку найкращих пам'яток увійшли Кордовська соборна мечеть в Іспанії, Мечеть шейха Зайда в Абу-Дабі (ОАЕ), музей Вінсента Ван Гога в Амстердамі, геотермальний комплекс Блакитна Лагуна в Ісландії, грецький Акрополь, будівля угорського парламенту в Будапешті і національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс в США.

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