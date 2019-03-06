Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

Варто побачити: названо найцікавіші пам'ятки світу

  • 18
Найкращі пам'ятки світу - фото 1
Найкращі пам'ятки світу / puteshestvovat

Онлайн-сервіс Stasher, що допомагає туристам знайти місце для зберігання багажу в будь-якій точці світу, опублікував рейтинг найкращих пам'яток світу. Список склали з 99 пам'яток світу.

Так, у десятку найкращих увійшли культурні пам'ятки в різних країнах Європи, а також в Азії та Америці. Повний список туристичних об'єктів опублікований на офіційному сайті сервісу.

Це цікаво: Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні

Площу Іспанії (Севілья) - фото 312129
Площу Іспанії (Севілья)

При складанні рейтингу фахівці враховували відгуки на Trip Advisor і Google, а також вибір залежав і від інших показників, серед яких час у дорозі до найближчого аеропорту, ступінь безпеки і популярність місця в Instagram.

На першу позицію автори дослідження віднесли Площу Іспанії в місті Севілья, на другу – альпійську вершину Маттерхорн в Швейцарії, а на третій сходинці опинився історичний парк розваг Пюї-дю-Фу на заході Франції.

Вершинв Маттерхорн (Швейцарія) - фото 312128
Вершинв Маттерхорн (Швейцарія)
Парк розваг Пюї-дю-Фу (Франція) - фото 312130
Парк розваг Пюї-дю-Фу (Франція)

Також в десятку найкращих пам'яток увійшли Кордовська соборна мечеть в Іспанії, Мечеть шейха Зайда в Абу-Дабі (ОАЕ), музей Вінсента Ван Гога в Амстердамі, геотермальний комплекс Блакитна Лагуна в Ісландії, грецький Акрополь, будівля угорського парламенту в Будапешті і національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс в США.

Читайте також: З'явився сайт з паролями до Wi-Fi в аеропортах всього світу

Джерело: stasher
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
  • Вчора, 16:21
  • 840
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 25564
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1286158
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл