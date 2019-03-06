З'явився сайт з паролями до Wi-Fi в аеропортах всього світу

Створено сайт, на якому можна дізнатись пароль до Wi-Fi з аеропортів у різних куточках світу. Тепер затримки та перельоти будуть веселішими. Зберігайте, щоб не загубити!

Тревел-блогер та інженер з комп'ютерної безпеки Аніл Полат вирішив полегшити кількагодинні перебування в аеропортах та створив інтерактивну карту з паролями до Wi-Fi у різних країнах. Дуже корисна річ у мандрах має назву WiFox.

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Як це працює: достатньо просто натиснути на конкретний аеропорт, а тоді скопіювати пароль і спокійно насолоджуватись інтернетом.

Розумний творець постійно оновлює картку, у яку потрапили вже понад 130 аеропортів світу. До слова, можна завантажити додаток WiFox​ з паролями для Android та iOS, а також офлайн-карту, адже вам і так потрібен інтернет.

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