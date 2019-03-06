Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

З'явився сайт з паролями до Wi-Fi в аеропортах всього світу

  • 67
Карта паролів до Wi-Fi в аеропортах різних країн - фото 1
Карта паролів до Wi-Fi в аеропортах різних країн

Створено сайт, на якому можна дізнатись пароль до Wi-Fi з аеропортів у різних куточках світу. Тепер затримки та перельоти будуть веселішими. Зберігайте, щоб не загубити!

Тревел-блогер та інженер з комп'ютерної безпеки Аніл Полат вирішив полегшити кількагодинні перебування в аеропортах та створив інтерактивну карту з паролями до Wi-Fi у різних країнах. Дуже корисна річ у мандрах має назву WiFox.

І ще: Instagram-блогерів розкритикували користувачі мережі, і ось чому

Як це працює: достатньо просто натиснути на конкретний аеропорт, а тоді скопіювати пароль і спокійно насолоджуватись інтернетом.

Розумний творець постійно оновлює картку, у яку потрапили вже понад 130 аеропортів світу. До слова, можна завантажити додаток WiFox​ з паролями для Android та iOS, а також офлайн-карту, адже вам і так потрібен інтернет.

Читайте також: Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
  • 03 березня, 17:25
  • 1176
10 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
  • Вчора, 16:21
  • 840
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1767
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл