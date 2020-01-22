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В Італії розпродають будинки по одному євро

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Авелліно, Італія - фото 1
Авелліно, Італія / cnn

В італійській комуні Бізачча в регіоні Кампанія, в провінції Авелліно почали розпродавати історичні будівлі всього за один євро. На продаж виставлено 90 будинків.

В Італії можна придбати будинок, вартість якого дешевша, ніж ціна чашки кави, – один євро. Від покупців вимагається лише одне – відремонтувати придбані будівлі.

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Таким чином місцева влада хоче спонукати до переїзду людей, які допоможуть врятувати і відродити вимираючі громади.

Заступник мера міста Франческо Тарталья, заманюючи покупців, зазначає, що місцеві жителі дуже доброзичливі. За її словами, новачкам тут нададуть будь-яку допомогу. "Ми хочемо, щоб це місце знову засяяло", – заявила чиновниця.

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Джерело: cnn
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