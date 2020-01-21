Ірландський острів шукає двох людей, які безкоштовно будуть на ньому жити

На острові Грейт-Бласкет довжиною 6,5 км і шириною приблизно 0,7 км немає жодного постійного мешканця. Зате тепер тут з'явилася можливість працевлаштування. Туристична рада попереджає, що вакансія підійде далеко не кожному і точно не тому, хто розраховує на розкішне житло.

Туристична рада острова опублікувала у Twitter вакансію керуючого Island Accommodation and Coffee Shop. Запрошуються пари або двоє друзів, яких забезпечать житлом і харчуванням. Пожити і попрацювати на острові можна з 1 квітня по 1 жовтня 2020 року.

І ще: Не для слабкодухих: у Британії створили путівник для туристів-екстремалів

Пост туристичної ради у Twitter отримав понад 6000 вподобань, а вакансія привернула людей з найвіддаленіших районів Південної Африки і Аляски.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on [email protected] for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

Люди, яким дістанеться вакансія, будуть відповідати за прийом гостей, управління котеджами та кафе на острові. Детальнішу інформацію про вакансії – робочий час і оплату – можна дізнатися за запитом.

Сам острів, розташований біля узбережжя півострова Дингл на південному заході Ірландії, – найбільш західна точка Європи, яка практично не зіпсована цивілізацією. Там немає ані Wi-Fi, ані електрики, ані гарячої води. Навіть питну воду можна дістати в обмежених кількостях, так що її рекомендують привозити з собою.

На острові є невелика вітряна турбіна, яка генерує достатньо електроенергії для зарядки одного пристрою, так що ви не будете повністю відрізані від цивілізації. А в загальному все направлено на повернення в лоно природи: багаття, свічки, печі, незаймані флора і фауна.

Острів призначений для дуже невеликої кількості туристів. Тут є п'ять котеджів з самообслуговуванням, які можна забронювати через сайт туристичної ради.

Головні пам'ятки Грейт-Бласкет – це флора і фауна острова, багатий підводний світ, птиці, а також мальовничі ландшафти.

Читайте також: Подорож зі США до Японії у бізнес-класі обійшлась цьому пасажиру у 100 доларів