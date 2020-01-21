Названа найстаріша кав'ярня Європи: горня кави – 20 євро

Найстаршою європейською кав'ярнею виявився заклад Florian, що розташований в італійській Венеції. В кінці 2020 року кав'ярня готується відсвяткувати своє 300-річчя.

Знамените кафе розташоване в центрі площі Сан-Марко. Бар почав працювати в грудні 1720 року. За весь цей час у кав'ярні побували найвідоміші особистості, наприклад, англійські письменники Персі Шеллі і Чарльз Дікенс, американський письменник і журналіст Ернест Хемінгуей, кіноактор Чарлі Чаплін, американський художник, продюсер і дизайнер Енді Ворхол.

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Florian – перша кав'ярня у Венеції, яку могли відвідувати не тільки чоловіки, але й жінки. Господар закладу дав своєму дітищу гучне ім'я Alla Venezia Trionfante (Переможна Венеція). Однак відвідувачі з роками стали називати кафе іменем його господаря, Флоріан.

Популярним кафе стало завдяки своїй "фішечці". Тут у 1760 році почали продавати першу венеціанську газету. Заклад працює і зараз. Ціни тут "кусаються" навіть за місцевими мірками. Наприклад, горня кави відвідувачеві обійдеться в 18 євро.

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