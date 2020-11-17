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В Італії прокинувся вулкан Стромболі: потужний вкид лави потрапив на відео

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Вулкан Стромболі - фото 1
Вулкан Стромболі / sicily10

На італійському острові Стромболі, який розташований на північ від Сицилії, активізувався вулкан. Сильний вибух прогримів у понеділок, 16 листопада, і викликав викид великого потоку лави і хмари з попелу.

Це сталося о 10:24 за місцевим часом. У Національному інституті геофізики і вулканології – обсерваторії Етни заявили, що вибух великої інтенсивності спостерігався протягом чотирьох хвилин.

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Варто відзначити, що жителі острова Еолійського архіпелагу відчули вибух ще п'ять днів тому. Тоді в деяких будинки навіть відкрилися двері і вікна.

Крім цього, минулого літа Стромболі теж налякав жителів і туристів двома гучними вибухами 19 липня. Тоді все обійшлося без жертв.

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Джерело: ilmattino
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