Дайверу вдалося зняти на відео незвичайну рибу, яка використовувала плавники замість ніг

Поблизу острова Роатан у Гондурасі дайвер Міккі Чартеріс зняв на відео рибу, яка використовувала плавники замість ніг. Так вона пересувається по дну океану.

Чоловік заявив, що це короткорилий морський нетопир і водночас це – найдивніша морська істота, яку він коли-небудь бачив. Риба з рогом на голові і червоними губами пройшлася по дну океану за допомогою плавників.

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"Вона повільно ходить в пошуках здобичі – крабів і дрібної риби, але може і плавати за допомогою хвоста, якщо налякати її. Вона схожа на грудку коричневої губки, яка зчепилася з єдинорогом", – розповів Чартеріс.

Нетопири мешкають в мулистих каналах і на піщаних мілинах, де погана видимість. "Вам може пощастити зустріти їх на рифах раз у декілька років, якщо ви ниряєте кожен день. Вони дуже рідко трапляються на очі", – пояснив оператор.

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