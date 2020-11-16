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Очевидці зняли на відео момент обвалення скелі на Канарах

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На Канарах обвалилася скеля в океан - фото 1
На Канарах обвалилася скеля в океан / dailystar

На Канарських островах величезний шматок скелі впав в океан на очах у людей. Туристи іспанського острівного курорту зняли на відео момент обвалення.

На іспанському курорті Валле-Гран-Рей на острові Ла Гомера в момент обвалення скелі перебували на пляжі кілька людей. Частина скелі впала в воду, піднявши високий стовп пилу.

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На місце події прибули рятувальники. Вони не виключають, що під завалами можуть бути люди, оскільки на узбережжі розташована стоянка будинків на колесах.

Пляж Аргага зараз офіційно закритий для відвідувань через тріщини в скелях. Влада побоюється повторних обвалів.

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Джерело: dailystar
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