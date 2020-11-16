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Очевидці зняли на відео момент обвалення скелі на Канарах
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На Канарських островах величезний шматок скелі впав в океан на очах у людей. Туристи іспанського острівного курорту зняли на відео момент обвалення.
На іспанському курорті Валле-Гран-Рей на острові Ла Гомера в момент обвалення скелі перебували на пляжі кілька людей. Частина скелі впала в воду, піднявши високий стовп пилу.
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На місце події прибули рятувальники. Вони не виключають, що під завалами можуть бути люди, оскільки на узбережжі розташована стоянка будинків на колесах.
Пляж Аргага зараз офіційно закритий для відвідувань через тріщини в скелях. Влада побоюється повторних обвалів.
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