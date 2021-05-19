В Італії посеред озера з'явилися будівлі затопленого села

В Італії на дні осушеного озера виринуло село Курон, яке пробуло під водою понад 70 років.

Як повідомляє ВВС, штучне озеро Резія осушили на час ремонтних робіт і на його дні виявили понад 160 будинків. Село у Південному Тіролі, яке розташоване у місці злиття двох природних озер, затопили ще в 1950 році, щоб збудувати дамбу для електростанції. А жителів переселили.

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Про поселення нагадував тільки шпиль церкви, яку побудували у XIV столітті. Він височів у центрі водойми. Місце стало особливо популярним у туристів. Взимку вони приїжджають, щоб пройтися по льоду до дзвіниці.

Історія села надихнула Netflix на зйомки хоррор-серіалу "Затоплене місто".

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