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У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner

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Рибалки біля села Приморське - фото 1
Рибалки біля села Приморське / Ukraїner

Команда Ukraїner представила дивовижні фото з опублікованих на сторінках медіа протягом квітня 2021 року. Дивіться найкращі роботи, що відображають красу України!

До вибору редакції Ukraїner, зокрема, потрапили Центр літератури в Харкові, класичної музики та сучасного мистецтва – у Львові.

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Також серед знімків можна побачити кобзарський фестиваль і музей історії села на Полтавщині, солоний берег рожевої затоки Сиваш, блакитні води Південного океану біля станції Академік Вернадський.

Як відзначили в Ukraїner, відтепер найкращі фото обиратимуть щомісяця. Ukraїner волонтерський медіапроєкт, який в дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву і автентичну Україну і показує її світу.

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458321

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458322

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458323

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458324

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458325

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458326

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458327

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458328

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458329

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458331

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458330

У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner - фото 458332

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