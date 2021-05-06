У мережі показали найкращі знімки квітня від Ukraїner

Команда Ukraїner представила дивовижні фото з опублікованих на сторінках медіа протягом квітня 2021 року. Дивіться найкращі роботи, що відображають красу України!

До вибору редакції Ukraїner, зокрема, потрапили Центр літератури в Харкові, класичної музики та сучасного мистецтва – у Львові.

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Також серед знімків можна побачити кобзарський фестиваль і музей історії села на Полтавщині, солоний берег рожевої затоки Сиваш, блакитні води Південного океану біля станції Академік Вернадський.

Як відзначили в Ukraїner, відтепер найкращі фото обиратимуть щомісяця. Ukraїner волонтерський медіапроєкт, який в дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву і автентичну Україну і показує її світу.

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